Харовские инспекторы ДПС спасли подростка на льдине
В Харовске произошло ЧП: 14-летний подросток оказался на льдине посередине реки Кубена. 28 марта ему на помощь пришли два харовских инспектора ДПС Рауш А.А и Беседин А.В., об этом сообщила Онлайн Вологда.
Сотрудники рискуя своей жизнью с помощью доски добрались до ребенка по тонкому льду. На обратном пути все провалились под лед, но сумели выбраться. Течение в этом месте Кубены очень сильное! Пострадавшим оказано медицинская помощь, все живы.
Инспекторы ДПС спасли подростка на льдине.Харовские инспекторы ДПС спасли 14-летнего подростка, оказавшегося на льдине. На обратном пути они провалились, но удалось выбраться. Все живы. Видео прислано для Онлайн Вологды
ИСТОЧНИК KP.RU