2020-03-31T07:16:19+03:00
Происшествия

Харовские инспекторы ДПС спасли подростка на льдине

ЧП произошло 28 марта
Евдокия САХАРОВА
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В Харовске произошло ЧП: 14-летний подросток оказался на льдине посередине реки Кубена. 28 марта ему на помощь пришли два харовских инспектора ДПС Рауш А.А и Беседин А.В., об этом сообщила Онлайн Вологда.

Сотрудники рискуя своей жизнью с помощью доски добрались до ребенка по тонкому льду. На обратном пути все провалились под лед, но сумели выбраться. Течение в этом месте Кубены очень сильное! Пострадавшим оказано медицинская помощь, все живы.

Инспекторы ДПС спасли подростка на льдине.Харовские инспекторы ДПС спасли 14-летнего подростка, оказавшегося на льдине. На обратном пути они провалились, но удалось выбраться. Все живы. Видео прислано для Онлайн Вологды

ИСТОЧНИК KP.RU

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