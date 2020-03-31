Опубликован перечень мер господдержки вологжан

31 Март 2020 2020-03-31T08:14:07+03:00

Президент утвердил перечень мер по поддержанию граждан в период сложной ситуации с коронавирусной инфекцией

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Накануне Владимир Путин утвердил перечень поручений по поддержке населения в период пандемии. Губернатор поручил органам исполнительной власти, органам местного самоуправления вместе с федеральными обеспечить исполнение мер в Вологодской области.

Среди них:

— начать с 1 апреля в течение 3 месяцев выплачивать 5 000 рублей на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на маткапитал;

— начать с 1 июня осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума;

— осуществить в апреле выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы, в том числе региональные;

— увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ (12 130 рублей);

— снизить до 15% размер страховых взносов, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей минимальный размер оплаты труда;

— утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики, синхронизировать его с региональным законодательством;

— подготовить к 20 апреля поправки о кредитных каникулах россиян;

— отсрочить на полгода уплату налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU