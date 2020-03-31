В детских садах Вологодчины открыты дежурные группы

31 Март 2020 2020-03-31T08:15:27+03:00

Для детей, чьим родителям приходится ходить на работу

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В Вологодской области только 141 ребенок посещает детские сады. Исключения сделали для детей, чьи родители заняты на предприятиях непрерывного цикла, медицинских или аптечных организациях, фирмах, обеспечивающих товарами первой необходимости, продуктами или делающих неотложные общественные работы. Сейчас организовано 43 дежурных группы.

Для получения места нужно позвонить руководству детского сада по телефону. По вопросам работы дежурных групп обращаться на горячую линию 8 (800) 302-16-17.

Определены 149 детских садов, на базе которых могут открыться дежурные группы. Администрация учреждения обязана открыть группу даже для одного ребенка!

ИСТОЧНИК KP.RU