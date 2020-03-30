2020-03-31T00:02:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Трехлетняя девочка госпитализирована с подозрением на коронавирус в Череповце

Всего в Вологодской области 15 инфицированных
Иван Чухнин
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В Череповце у трехлетней девочки заподозрили коронавирус. Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников на телеканале "Россия 24".

"Инфекция распространяется не только на категорию 65+, но и на молодых людей," - сообщил губернатор. - У нас под подозрением девочка трех лет".

Таким образом, в крупнейшем городе Вологодской области у 15 человек выявлен коронавирус, в том числе у двоих подтвержден. Всего обследовано 2611 человек.

Все заболевшие коронавирусом контактировали с первым заболевшим, который прибыл из Москвы. Всего было выявлено почти 800 человек, с кем он общался. Часть из них покинула Череповец. По заверению губернатора, у всех их отобраны пробы, они обрабатываются, всем контактировавшим обеспечен жесткий режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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