2020-03-30T18:42:52+03:00
Коронавирус Covid-19

133 млн рублей получила Вологодчина на коронавирусные госпитали

Средства уже поступили на счета, начинается закупка оборудования
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологодскую область из бюджета РФ 30 марта поступило 133 млн рублей на переоснащение коечного фонда. Правительство Российской Федерации вынесло постановление о выделении 40 миллиардов регионам на эти цели. Губернатор области приказал незамедлительно организовать закуп и установку необходимого оборудования в монопрофильные госпитали в Вологде и Череповце, открытые для больных коронавирусом.

2 стационара по 300 коек располагаются в отдельных корпусах в Вологодской горбольнице №1 и Череповецкой горбольнице. В Вологде 180 коек с подачей кислорода и 60 реанимационных. Все пациенты из хирургического отделения отправлены домой или переведены. Идет ремонт, на первом этаже будет стерильная зона. На третьем этаже строители ведут работы по протяжке кислородопровода. Формируются бригады медиков.

Санаторий «Адонис» в Череповце, госпиталь для ветеранов войн в Вологде, санаторий «Леденгск» в Бабушкинском районе назначены обсервационными пунктами для наблюдения за контактировавшими с зараженными.

Компания Playrix выделили 25 млн рублей на покупку медицинского оборудования, Северсталь и ФосАгро также предоставляют помощь в борьбе с вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
133 млн рублей получила Вологодчина на коронавирусные госпитали
Предприятие под Вологдой будет шить по тысяче масок в день
На Вологодчине силовики будут контролировать самоизоляцию граждан
Череповец попал в топ-3 списка самых изолированных россиян
Настоящий вологодский продукт будет кормить Вологодчину
Вологодских бизнесменов просят жаловаться
На Вологодчину самолеты больше не летают
На Вологодчине ввели режим полной самоизоляции
Вологжан попросили избегать заразный общественный транспорт
На "Северстали" выявлено 8 человек с коронавирусов
Вологодский ЗАГС предлагает перенести торжественную регистрацию брака на более поздние сроки
Мэр Вологды ответил на вопросы о коронавирусе
Вологодские храмы ведут богослужения онлайн
За нарушение карантина будут нещадно штрафовать
Многие вологжане не ушли на карантин
В Череповце появились новые зараженные коронавирусом
Северную Двину подорвали
В Вологде почти готов новый бассейн
В Череповце строится новый коллектор
Лебеди прилетели под Череповец
Вологжане будут зарабатывать убийством волков
Студентка из Котласа оказалась не больна Covid-19
Масок в аптеках Вологодчины не будет
У 2 из 11 череповчан точно коронавирус
В Вологодском районе РОВД будет объезжать территорию
Глава Вологодского района рассказал о мерах противодействия вирусу
В Вологодском районе задержали постоянного нарушителя самоизоляции
Череповчан пугают плакатами и громкоговорителями
В Череповце отменили льготный проезд из-за коронавируса