133 млн рублей получила Вологодчина на коронавирусные госпитали

30 Март 2020 2020-03-30T18:42:52+03:00

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В Вологодскую область из бюджета РФ 30 марта поступило 133 млн рублей на переоснащение коечного фонда. Правительство Российской Федерации вынесло постановление о выделении 40 миллиардов регионам на эти цели. Губернатор области приказал незамедлительно организовать закуп и установку необходимого оборудования в монопрофильные госпитали в Вологде и Череповце, открытые для больных коронавирусом.

2 стационара по 300 коек располагаются в отдельных корпусах в Вологодской горбольнице №1 и Череповецкой горбольнице. В Вологде 180 коек с подачей кислорода и 60 реанимационных. Все пациенты из хирургического отделения отправлены домой или переведены. Идет ремонт, на первом этаже будет стерильная зона. На третьем этаже строители ведут работы по протяжке кислородопровода. Формируются бригады медиков.

Санаторий «Адонис» в Череповце, госпиталь для ветеранов войн в Вологде, санаторий «Леденгск» в Бабушкинском районе назначены обсервационными пунктами для наблюдения за контактировавшими с зараженными.

Компания Playrix выделили 25 млн рублей на покупку медицинского оборудования, Северсталь и ФосАгро также предоставляют помощь в борьбе с вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU