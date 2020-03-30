2020-03-30T18:22:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Предприятие под Вологдой будет шить по тысяче масок в день

Компания Нега в поселке Васильевское готово к производству защитных средств
Евдокия САХАРОВА
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Глава Вологодского района вместе с руководителем предприятия «Нега» обсудили производство защитных масок. В поселке Васильевское могут ежедневно изготавливать более 1000 масок. Уже представлены образцы трехслойных масок из нетканого материала.

На данный момент очень высокая потребность в такой продукции из-за эпидситуации. Планируется в первую очередь передавать маски в районе работникам торговли, ЖКХ, мобильным бригадам, волонтерам. Предприятие включат в списки работающих на карантине.

Фирма собирается шить еще защитные халаты и шапочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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