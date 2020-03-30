На Вологодчине силовики будут контролировать самоизоляцию граждан

30 Март 2020 2020-03-30T18:15:08+03:00

В связи с указом о полной самоизоляции, в Вологодской области прорабатывается порядок контроля

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Губернатор Вологодской области объявил полную самоизоляцию населения. Вологжане смогут выходить на улицу лишь при угрозе здоровью, в магазин за продуктами первой необходимости. Кроме того, разрешено выгуливать собак в 100 метрах от дома, выносить мусор или посещать работу. В ближайшие сутки общественности будет представлен порядок контроля за соблюдением гражданами режима. Известно, что будут привлечены силовики.

За нарушение карантина грозит штраф до 1 миллиона рублей. К режиму ЧС уже подготовлена рабочая документация и дорожные карты. Пока в регионе режим повышенной готовности. Будут скорректированы сроки двухнедельной самоизоляции для вернувшихся из зарубежья - т.к вирус выживает дольше.

ИСТОЧНИК KP.RU