2020-03-30T17:34:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Череповец попал в топ-3 списка самых изолированных россиян

Рейтинг от компании Яндекс основан на геолокации
Евдокия САХАРОВА
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Мэр Череповца похвастался самыми самоизолированными горожанами. Череповчане попали в топ-3 среди жителей РФ. Яндекс составил рейтинг с помощью геолокаций и использования приложений на мобильных телефонах.

Первые 2 места заняли Южно-Сахалинск с индексом 4.0, Улан-Удэ 3.9 и третье место разделили череповчане с Комсомольском-на-Амуре с 3.8. Следом за городом металлургов идет Ангарск, подмосковный Железнодорожный и Королев. Вологда делит 8 место с множеством других городов и индексом самоизоляции в 3.3

Вадим Германов отметил организованность населения: «Не забывайте, чем больше людей останутся дома, тем меньше шансов у вируса. Сегодня череповчане — одни из лучших в стране по самодисциплине! Спасибо вам!».

Москва, Архангельск, Ярославль, Петрозаводск, Кострома получили по индексу самоизоляции оценку 3.4, Санкт-Петербург 3.0, а Минск 2.0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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