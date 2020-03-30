Настоящий вологодский продукт будет кормить Вологодчину

30 Март 2020 2020-03-30T16:52:59+03:00

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Губернатор Вологодской области на оперативном заседании прокомментировал продуктовый вопрос. Он обсудил с руководителями крупнейших пищевые производств ситуацию с коронавирусом: предприниматели заверили, что области гарантированы бесперебойные поставки настоящего вологодского продукта. Есть возможность увеличить количества продукции для региона, предпринимаются меры для повышения безопасности продуктов - все на контроле властей.

При дефиците - производства сократят экспорт за пределы Вологодской области. Олег Кувшинников заверил, что ежедневно проводится мониторинг наличия продуктов и роста цен. По последнему вопросу будет привлекаться Федеральная антимонопольная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU