2020-03-30T16:25:25+03:00
Экономика

Вологодских бизнесменов просят жаловаться

Предприниматели могут высказать свои предложения по необходимым мерам господдержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса
Евдокия САХАРОВА
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В России указом президента требуется определить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной пандемии. Путин обязал проводить постоянный мониторинг экономической ситуации. В связи с эти в Вологодской области создается специальная оперативная группа по этим вопросам.

Необходимо передать перечень предложений по господдержке бизнеса до 1 апреля. Предпринимателей Вологодчины просят передавать все проблемы и предложения на горячие линии. Некоммерческая организация "Мой бизнес" принимает звонки от малого и среднего бизнеса по телефону 8(172) 500-112. Региональное отделение российского союза промышленников и предпринимателей работает по телефону 8(172)333-486.

ИСТОЧНИК KP.RU

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