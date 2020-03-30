На Вологодчину самолеты больше не летают
Приостановлено авиасообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции
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Губернатор Вологодской области на оперативном совещании заявил о приостановке авиасообщения в регионе. Свою работу прекращают авиапредприятия "Северсталь" и Вологодское авиационное предприятие.
Самолеты ни на Вологодчину, ни из нее пока летать не будут. Напомним, в регионе введен режим полной самоизоляции для граждан. Олег Кувшинников заявил, что на данный момент приоритетной задачей является сохранение жизни и здоровья вологжан. Поэтому принято решение максимально ограничить пути передачи коронавирусной инфекции, в том числе авиатранспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU