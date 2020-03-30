На Вологодчине ввели режим полной самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T16:35:28+03:00

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Губернатор Вологодской области 30 марта заявил о введении режима полной самоизоляции на территории всех муниципальных образований. Беспрецедентные меры приняты из-за эпидемии очень заразного коронавируса. Вологодчина последовала примеру Москвы, Московской области, Мурманской и Калининградской.

Теперь нельзя въезжать и выезжать за территорию области. Внутри региона транспортное сообщение все еще действует. Муниципалитеты будут самостоятельно назначать, какие предприятия должны работать и кому разрешено перемещаться по улицам. Члены правительства поддержали постановление губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU