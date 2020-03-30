Вологодский ЗАГС предлагает перенести торжественную регистрацию брака на более поздние сроки

30 Март 2020 2020-03-30T14:08:40+03:00

Там всех ждут, но после снятия ограничительных мер

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Ограничительные меры коснулись и органов ЗАГС Вологодской области. Так, руководство ЗАГС рекомендует всем желающим зарегистрировать заключение брак в торжественной обстановке, перенести церемонию на более поздний срок.

Однако, если все-таки это по каким -то причинам невозможно, то – количество участников мероприятия ограничено до 10 человек, включая сотрудников ЗАГС.

Управление ЗАГСа сообщает, что отменены все выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака, государственная регистрация рождения в торжественной обстановке, а также торжественные церемонии чествования супружеских пар.

Прием заявлений о заключении брака осуществляется только через Портал государственных и муниципальных услуг. Прием документов на государственную регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных документов при необходимости будет организован лишь по предварительной записи.

"Мы рады видеть Вас в Управлении ЗАГС Вологодской области после окончания ограничительных мероприятий,"- сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU