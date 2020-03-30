Вологодский ЗАГС предлагает перенести торжественную регистрацию брака на более поздние сроки
Ограничительные меры коснулись и органов ЗАГС Вологодской области. Так, руководство ЗАГС рекомендует всем желающим зарегистрировать заключение брак в торжественной обстановке, перенести церемонию на более поздний срок.
Однако, если все-таки это по каким -то причинам невозможно, то – количество участников мероприятия ограничено до 10 человек, включая сотрудников ЗАГС.
Управление ЗАГСа сообщает, что отменены все выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака, государственная регистрация рождения в торжественной обстановке, а также торжественные церемонии чествования супружеских пар.
Прием заявлений о заключении брака осуществляется только через Портал государственных и муниципальных услуг. Прием документов на государственную регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных документов при необходимости будет организован лишь по предварительной записи.
"Мы рады видеть Вас в Управлении ЗАГС Вологодской области после окончания ограничительных мероприятий,"- сообщает ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU