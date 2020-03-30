Мэр Вологды ответил на вопросы о коронавирусе

30 Март 2020 2020-03-30T14:02:04+03:00

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Мэр Вологды рассказал об обстановке в в городе, ответил на волнующие горожан вопросы.

— Пока в Вологде заболевших нет.

— Если появится заболевший коронавирусом, то будут приняты более жесткие меры.

— Пока въезд в областную столицу открыт, и режима чрезвычайной ситуации нет. Но это может измениться.

— В город домой пустят всех вологжан, если Вологда начнет закрывать границу.

— Сейчас в городе много машин с московскими номерами. При жестком режиме не позволят проезжать через Вологду.

— Отговаривайте родственников приезжать в областную столицу.

— Главные меры профилактики: оставаться дома, сократить контакты до минимума, тщательно мыть руки с мылом, держаться на расстоянии более 2 метров от людей.

— Лекарства лечения коронавирусной инфекции человечество еще не изобрело. Пожалейте врачей - у них огромный риск заражения от вас. ИВЛ не хватит на всех даже после закупок - сейчас по области 257 штук. Сидите дома.

— Продуктовые закрывать не собираются, иначе начнется паника. Будут организованы рейды

— Школьники остаются на каникулах до 5 апреля, потом, вероятно, будут обучаться дистанционно.

— Дети почему-то гуляют на улице - берегите их. Будет патрулирование города полицией.

— Нарушителей самоизоляции будут штрафовать на сумму до 500 рублей. А предприятия могут закрыть на 3 месяца, если повторно, то не исключена уголовная ответственность.

— Можно заказывать доставку еды, но курьерам стоит быть в маске.

— Масок в аптеках нет и неизвестно, будут ли. Сначала будут обеспечены медики, работники предприятий. То что останется - уже на продажу.

— В Вологде и Череповце открыты два многопрофильных госпиталя. В областной столице на базе городской хирургии на Советском проспекте на 300 пациентов.

— Льготы продлятся в беззаявительном порядке - для этого не нужно никуда ходить.

— Половина городской администрации будет работать дистанционно.

Мэр Вологды ответил на вопросы о коронавирусе.Сергей Воропанов в прямом эфире рассказал всю имеющуюся информацию о проблемах с пандемией в областной столице

ИСТОЧНИК KP.RU