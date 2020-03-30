Мэр Вологды ответил на вопросы о коронавирусе
Мэр Вологды рассказал об обстановке в в городе, ответил на волнующие горожан вопросы.
— Пока в Вологде заболевших нет.
— Если появится заболевший коронавирусом, то будут приняты более жесткие меры.
— Пока въезд в областную столицу открыт, и режима чрезвычайной ситуации нет. Но это может измениться.
— В город домой пустят всех вологжан, если Вологда начнет закрывать границу.
— Сейчас в городе много машин с московскими номерами. При жестком режиме не позволят проезжать через Вологду.
— Отговаривайте родственников приезжать в областную столицу.
— Главные меры профилактики: оставаться дома, сократить контакты до минимума, тщательно мыть руки с мылом, держаться на расстоянии более 2 метров от людей.
— Лекарства лечения коронавирусной инфекции человечество еще не изобрело. Пожалейте врачей - у них огромный риск заражения от вас. ИВЛ не хватит на всех даже после закупок - сейчас по области 257 штук. Сидите дома.
— Продуктовые закрывать не собираются, иначе начнется паника. Будут организованы рейды
— Школьники остаются на каникулах до 5 апреля, потом, вероятно, будут обучаться дистанционно.
— Дети почему-то гуляют на улице - берегите их. Будет патрулирование города полицией.
— Нарушителей самоизоляции будут штрафовать на сумму до 500 рублей. А предприятия могут закрыть на 3 месяца, если повторно, то не исключена уголовная ответственность.
— Можно заказывать доставку еды, но курьерам стоит быть в маске.
— Масок в аптеках нет и неизвестно, будут ли. Сначала будут обеспечены медики, работники предприятий. То что останется - уже на продажу.
— В Вологде и Череповце открыты два многопрофильных госпиталя. В областной столице на базе городской хирургии на Советском проспекте на 300 пациентов.
— Льготы продлятся в беззаявительном порядке - для этого не нужно никуда ходить.
— Половина городской администрации будет работать дистанционно.
Мэр Вологды ответил на вопросы о коронавирусе.Сергей Воропанов в прямом эфире рассказал всю имеющуюся информацию о проблемах с пандемией в областной столице
ИСТОЧНИК KP.RU