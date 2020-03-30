Вологодские храмы ведут богослужения онлайн

30 Март 2020 2020-03-30T13:23:21+03:00

Церкви стараются перейти на уделенный режим работы, как и многие другие учреждения

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Константино-Еленинский храм Вологды, где с 20 марта и по 7 апреля находится икона с частицей мощей св. блаженной Матроны Московской, заявил о начале проведения онлайн-богослужений.

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и ограниченной возможностью для некоторых прихожан посетить наш храм, с сегодняшнего дня мы начинаем вести онлайн-трансляции некоторых церковных богослужений. Они будут проходить в группе в социальной сети», - пояснили в храме.

Принимаются и записки о здравии родных. Сегодня в полдень прошел онлайн-молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. В храме рассказали об усилении превентивных мер распространения коронавируса: икону дезинфицируют после каждого человека, помещения проветриваются.

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов на время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU