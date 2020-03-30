Вологодские храмы ведут богослужения онлайн
Константино-Еленинский храм Вологды, где с 20 марта и по 7 апреля находится икона с частицей мощей св. блаженной Матроны Московской, заявил о начале проведения онлайн-богослужений.
«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и ограниченной возможностью для некоторых прихожан посетить наш храм, с сегодняшнего дня мы начинаем вести онлайн-трансляции некоторых церковных богослужений. Они будут проходить в группе в социальной сети», - пояснили в храме.
Принимаются и записки о здравии родных. Сегодня в полдень прошел онлайн-молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. В храме рассказали об усилении превентивных мер распространения коронавируса: икону дезинфицируют после каждого человека, помещения проветриваются.
Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов на время пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU