За нарушение карантина будут нещадно штрафовать

30 Март 2020 2020-03-30T12:09:52+03:00

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Старший помощник прокурора области Андрей Смирнов рассказал об ответственности за нарушение карантинного режима.

Он напомнил, что Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Согласно закону, больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции...

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, главные государственные санитарные врачи и их заместители наделены полномочиями по вынесению мотивированного постановления:

- о госпитализации для обследования или об изоляции больных и лиц с подозрением на такие заболевания;

- о проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными...

- о временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства;

- о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах.

Согласно закону, всем гражданам, возвращающимся из-за границы, предписано самоизолироваться на две недели.

Внимание руководителям организаций, осуществляющих деятельность бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей, частных учреждений дополнительного образования и частных учреждений культуры, ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений независимо от форм собственности: постановлеием предписано прекратить доступ посетителей в такие объекты с 28 марта 2020 года.

Запрещено предоставление услуг по курению кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

Прокуратура области обращает внимание граждан, индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц, что действующим законодательством за нарушения карантинного режима предусмотрена административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность.

Только что появиласть инфоррмация: Российское правительство одобрило поправки в Кодекс об административных нарушениях, ужесточающих наказание за нарушение карантина. Об этом рассказал российский премьер Михаил Мишустин.

За нарушение гражданином РФ режима самоизоляции в условиях пандемии будет наказываться штрафом от 15 до 40 тысяч рублей. За аналогичное нарушение должностное лицо должно будет выложить сумму от 50 до 150 тысяч рублей, юридическое лицо — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если россиянин нарушил режим самоизоляции и это привело к заражению коронавирусом или смерти, размер взыскания составит до 300 тысяч рублей. За подобную халатность должностные лица заплатят штраф до 500 тысяч рублей, юрлица — до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU