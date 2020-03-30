Многие вологжане не ушли а карантин

30 Март 2020 2020-03-30T11:39:50+03:00

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Многие россияне еще не перешли на режим самоизоляции. Около 7-8% респондентов признались, что ведут привычный образ жизни.

Однако большинство россиян еще не перешли на режим полной самоизоляции из-за коронавируса, но выходят из дома только по неотложным делам, пока 7-8% респондентов признались, что ведут привычный образ жизни, но чаще моют руки и носят маски в общественных местах. Об этом свидетельствует опрос сайта стопкоронавирус.рф.

В Вологде сегожня утром было значительно меньше людей на улицах, меньше поток автотранспорта. Однако на работу все-таки отправились тысячи горожан, хотя согласно указу президента Владимира Путина неделя объявлена нерабочей.

Администрация Вологды опубликовала список предприятий, которые будут работать с 30 марта по 3 апреля. Естественно, кроме них, могут продолжать свою деятельность продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения. О работе торговых центров "Комсомолка" сообщала ЗДЕСЬ.

Итак, предприятия и организации, которые занимаются жизнеобеспечиванием города:

- Вологдагорводоканал;

- Вологдагортеплосеть;

- ООО «Западная котельная»;

- ГУ ПАО «ТГК-2» по Вологодской области;

- Вологодский оптико-механический завод;

- Филиал ПАО «МРСК «Северо-Запада отделение энергосбытовой деятельности «Энергосбыт»;

- ПАТП-1;

- Центр гигиены и эпидемиологии;

- Вологодская Областная Энергетическая Компания;

- Газпром газораспределение Вологда;

- Вологодский мясокомбинат;

- Вологодский молочный комбинат;

- Вологодский хлебокомбинат;

- Вологодский комбинат хлебопродуктов;

- ООО «Общепит».

С понедельника 50 % сотрудников администрации города будут переведены на дистанционный формат работы. Из числа муниципальных учреждений, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, 100 % акций которых находится в собственности города, свою деятельность продолжат:

- Центр гражданской защиты населения;

- Хозяйственная служба;

- УК «Подшипник»;

- УК «Фрязиново»;

- УК «Коммунальщик»;

- Вологдафарм

- Центр социального питания в объеме, необходимом для обеспечения деятельности организаций;

- МАУ «Учсервис» в объеме работ, согласованном с Управлением образования Вологды;

-МКУ «Градостроительный центр города Вологды» в согласованном объеме деятельности;

- МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» в согласованном объеме деятельности;

- МБК «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды» в согласованном объеме деятельности;

- МКУ «Служба городского хозяйства»;

- МКУ «Ритуал»;

- МУП «Ритуал-спецслужба».

12-часовой режим работы определен для деятельности дежурных групп в детских садах №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118.

За соблюдением режима обязаны следить мобильные группы, состоящие из сотрудников УМВД России по Вологодской области и специалистов Роспотребнадзора. Нарушителям грозят штрафы и приостановление деятельности на продолжительный срок. Разъяснение прокуратуры будет опубликовано на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU