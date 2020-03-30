Северную Двину подорвали

30 Март 2020 2020-03-30T08:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Великоустюгском районе МЧС подорвали зимнюю переправу по Северной Двине. Она могла помешать ледоходу. Местные жители этот переход называют «Дорогой жизни». Кроме того, подорвали и переправу через реку Юг.

На Сухоне продолжаются подвижки льда по фарватеру у деревни Порог и на участке Подсосенье - Великий Устюг. В связи с этой ситуацией и повышением уровня воды, на судне с воздушной подушкой перевозить будут лишь в экстренных случаях.

По состоянию на 30 марта 8 утра, в Великоустюгском районе следующие уровни воды и ледовая обстановка:

Полдарса – 350 см (-50) редкий ледоход, Порог – пост завален льдом, Каликино – 506 (-5) затор льда, Подсосенье – 528 (0) выше поста подвижка льда, Великий Устюг – 404 (+3) разводья, Демьяново – 478 (+9) ледостав с торосами.

От о. Шабурный до д. Нокшино участок чистой воды, лед остановился у зимнего зажорного скопления. В районе д. Аристово наблюдается редкий ледоход. На реке Юг, в районе д. Усть-Алексеево принесло лед, ледовую переправу от д. Чернево. Ожидаются подвижки льда в районе ГП Каликино.

ИСТОЧНИК KP.RU