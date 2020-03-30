В Вологде почти готов новый бассейн
В Вологде в апреле откроют новый бассейн на территории СШОР "Витязь". На данный момент собирают трибуны для 60 зрителей и стартовые трибуны, заканчиваются отделочные работы.
В бассейне 5 дорожек по 25 метров, глубина переменная - от 1,2 до 1,8 метров. Чаша уже наполнена водой. Одновременно смогут заниматься 40 человек.
Собственная лаборатория будет контролировать качество воды. Температура воды – 26–29 градусов. Сауны нет.
Набирается штат работников, открыты вакансии инструкторов по плаванию, фельдшера (медсестры), лаборанта.
В 2022 году планируется закончить реконструкцию всех спортивных объектов СШОР "Витязь".
ИСТОЧНИК KP.RU