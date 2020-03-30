В Череповце строится новый коллектор

30 Март 2020 2020-03-30T07:08:38+03:00

Коллектор будет собирать стоки с Индустриального, Заягорбского и Северного районов города и направлять их на очистные сооружения

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В Череповце ведется завершающий этап строительства главного коллектора. Его длина составит 2 км, длина самотечного участка 1 км 30 м. Диаметр труб 1000 мм. На данный момент идут работы на улице Промышленной. В июле проект должны сдать. Планируется улучшить водоотведение от Северного, Заягорбского и Индустриального районов Череповца с помощью нового коллектора. Весь проект стоит не менее 28-30 миллионов.

Старый коллектор построен в 60-е и имеет большой износ. Использовать его будут, но после восстановления - продлят срок эксплуатации на 50 лет.

Кроме того, в Зашекснинском районе в ближайшие три года будут построены новые коллекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU