Лебеди прилетели под Череповец
Там распространен лебедь-шипун
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На берегах Рыбинского водохранилища были замечены стаи лебедей. Ориентировочно, у деревень Починок, Клопузово и Сосновка. В Череповецком районе распространен лебедь-шипун.
По словам председателя череповецкого общества охотников и рыболовов, эти птицы прилетают раньше всех, а улетают позже. Зиму проводят в Прибалтике. На данный момент, животные готовятся к гнездованию.
В 2020 на зимовку в городе металлургов осталось больше чем обычно водоплавающих птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU