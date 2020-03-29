Вологжане будут зарабатывать убийством волков
В Вологодской области выплатят в 2020 году 2 миллиона рублей за истребление опасных хищников
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На Вологодчине уже выплатили 200 тысяч рублей за убитых в этом сезоне волков. В бюджете на этот год предусмотрено 2 миллиона рублей для звероловов. Добыча хищника в Вологодской области идет круглый год, но с 15 сентября по конец февраля осуществляется в рамках спортивно-любительской охоты. В другие месяцы регулируют численность государственные специалисты.
С начала года добыто 199 волков, в прошлом - 365. Премии охотникам выплачивают без задержек, заявления можно подать в облохотдепартамент.
ИСТОЧНИК KP.RU