2020-03-29T22:20:50+03:00
Общество

Вологжане будут зарабатывать убийством волков

В Вологодской области выплатят в 2020 году 2 миллиона рублей за истребление опасных хищников
Евдокия САХАРОВА
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На Вологодчине уже выплатили 200 тысяч рублей за убитых в этом сезоне волков. В бюджете на этот год предусмотрено 2 миллиона рублей для звероловов. Добыча хищника в Вологодской области идет круглый год, но с 15 сентября по конец февраля осуществляется в рамках спортивно-любительской охоты. В другие месяцы регулируют численность государственные специалисты.

С начала года добыто 199 волков, в прошлом - 365. Премии охотникам выплачивают без задержек, заявления можно подать в облохотдепартамент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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