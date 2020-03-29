2020-03-29T22:00:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Студентка из Котласа оказалась не больна Covid-19

Девушка стала знаменита после того, как уехала из Питера домой на поезде Москва-Воркута
Евдокия САХАРОВА
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21-летняя жительница Архангельской области, попутчиков которой разыскивали на территории Вологодчины, оказалась не заражена коронавирусной инфекцией. Руководитель архангельского оперштаба области Артем Вахрушев сообщил об этом СМИ. Девушку с симптомами болезни поместили в инфекционное отделение котласской больницы.

Напомним, студентка из Санкт-Петербурга поехала на малую родину (ПГТ Вычегодский в 14 километрах от Котласа) после закрытия вуза на карантин. Ее простуда наделала шуму, т.к подозревали коронавирус: даже стали разыскивать попутчиков из поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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