Студентка из Котласа оказалась не больна Covid-19
Девушка стала знаменита после того, как уехала из Питера домой на поезде Москва-Воркута
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21-летняя жительница Архангельской области, попутчиков которой разыскивали на территории Вологодчины, оказалась не заражена коронавирусной инфекцией. Руководитель архангельского оперштаба области Артем Вахрушев сообщил об этом СМИ. Девушку с симптомами болезни поместили в инфекционное отделение котласской больницы.
Напомним, студентка из Санкт-Петербурга поехала на малую родину (ПГТ Вычегодский в 14 километрах от Котласа) после закрытия вуза на карантин. Ее простуда наделала шуму, т.к подозревали коронавирус: даже стали разыскивать попутчиков из поезда.
ИСТОЧНИК KP.RU