2020-03-29T21:38:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Масок в аптеках Вологодчины не будет

Их там нет и сейчас
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области выложил в инстаграм видео, где рассказал, что московская лаборатория подтвердила коронавирус у двоих из одиннадцати череповчан. Ожидается проверка еще 9 проб.

Поступило много вопросов о невозможности купить медицинские маски. Олег Кувшинников ответил, что масок нет в Российской Федерации. Все, что производит промышленность, отправляется в медицинские учреждения - персоналу эта защита жизненно необходима: они будут иметь максимальный контакт с зараженными, ведь на карантин им не уйти.

Если будут производиться какие-то излишки, то маски могут появиться в ограниченном количестве в аптеках. Губернатор посоветовал этого не ждать. Предприимчивые вологжане уже начали шить маски на продажу. Можно сделать их и самостоятельно из марли или ткани.

Карантинные меры на Вологодчине будут продолжаться.

olegkuvshinnikovolegkuvshinnikov
Губернатор Вологодчины подтвердил информацию о коронавирусе у двоих вологжан
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ИСТОЧНИК KP.RU

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