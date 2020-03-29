У 2 из 11 череповчан точно коронавирус

29 Март 2020 2020-03-29T21:19:32+03:00

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Губернатор Вологодской области рассказал в инстаграме о том, что московский референс-центр сегодня официально подтвердил наличие коронавирусной инфекции у двух человек. Туда направлено еще 9 проб, которые показали положительный результат в региональном центре тестирования.

Напомним, мэр Череповца лично прокомментировал ситуацию с 11 зараженными. Власти Вологды решили дать ответы на основные вопросы о пандемии.

olegkuvshinnikov Губернатор Вологодчины подтвердил информацию о коронавирусе у двоих вологжан

ИСТОЧНИК KP.RU