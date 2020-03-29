2020-03-29T21:19:32+03:00
Коронавирус Covid-19

У 2 из 11 череповчан точно коронавирус

Москва подтвердила положительный результат первых двух проб
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Губернатор Вологодской области рассказал в инстаграме о том, что московский референс-центр сегодня официально подтвердил наличие коронавирусной инфекции у двух человек. Туда направлено еще 9 проб, которые показали положительный результат в региональном центре тестирования.

Напомним, мэр Череповца лично прокомментировал ситуацию с 11 зараженными. Власти Вологды решили дать ответы на основные вопросы о пандемии.

olegkuvshinnikovolegkuvshinnikov
Губернатор Вологодчины подтвердил информацию о коронавирусе у двоих вологжан
572 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24