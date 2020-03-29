2020-03-29T19:43:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Вологды опубликовали ответы на главные вопросы про Covid-19

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Евдокия САХАРОВА
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На официальном сайте Администрации города Вологды властями опубликованы ответы на самые важные вопросы про пандемию коронавируса. Что это такое, как уберечь себя, как обучаться дистанционно без компьютера, будут ли льготы, какие права работников могут нарушаться, почему коммерческие фирмы игнорируют карантин, как обстоят дела в медицине, когда закроют город и многое другое.

Например, приведен перечень товаров первой необходимости, которые будут продаваться в магазинах: туда вошли даже табачные изделия, компьютерное оборудование и похоронные принадлежности...

С вопросами-ответами можно ознакомиться на сайте Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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