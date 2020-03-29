В Вологодском районе РОВД будет объезжать территорию

29 Март 2020 2020-03-29T19:14:19+03:00

Администрация района вместе с полицией будет вести разъяснительную беседу с теми, кто гуляет на улице без дела

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Глава Вологодского района заявил в соцсети, что территорию будут объезжать сотрудники РОВД совместно с работниками администрации. Они будут проводить беседы несознательными гражданами, которые без сильной необходимости выходят на улицу, например, на шашлыки, на детские площадки, на скамеечки. Меры были приняты для предотвращения передачи коронавируса. При массовом заражении будет сложно спасти каждого.

Ограничительные мероприятия - это не каникулы. Сергей Жестянников настоятельно посоветовал вологжанам разойтись по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU