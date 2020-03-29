2020-03-29T19:14:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологодском районе РОВД будет объезжать территорию

Администрация района вместе с полицией будет вести разъяснительную беседу с теми, кто гуляет на улице без дела
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото с личной страницы Сергея ЖестянниковаФото с личной страницы Сергея Жестянникова
Изменить размер текста:

Глава Вологодского района заявил в соцсети, что территорию будут объезжать сотрудники РОВД совместно с работниками администрации. Они будут проводить беседы несознательными гражданами, которые без сильной необходимости выходят на улицу, например, на шашлыки, на детские площадки, на скамеечки. Меры были приняты для предотвращения передачи коронавируса. При массовом заражении будет сложно спасти каждого.

Ограничительные мероприятия - это не каникулы. Сергей Жестянников настоятельно посоветовал вологжанам разойтись по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Вологды опубликовали ответы на главные вопросы про Covid-19
В Вологодском районе РОВД будет объезжать территорию
Глава Вологодского района рассказал мерах противодействия вирусу
В Вологодском районе задержали постоянного нарушителя самоизоляции
Череповчан пугают плакатами и громкоговорителями
В Череповце отменили льготный проезд из-за коронавируса
Мэр Череповца лично рассказал о ситуации в городе с 11 зараженными
Мужчина провалился под лед и погиб в Кадуе
Журналисты разобрались, как работают торговые центры в Вологде
В подъездах Вологды уничтожают вирусы
Во дворе Череповца под боком у бабушки сбили ребенка
В Вологде на улицах оповещают о коронавирусе
Медики ждут отклика вологжан, ехавших в поезде с больной Covid-19
В Череповце не ввели режим ЧС
Дудь приехал в Вологду несмотря на карантин
В Череповце выявили еще 7 человек с коронавирусом
В Вологде для коронавирусных больных перепрофилируют хирургическое отделение горбольницы
Почта России принесет посылки на дом
Авиапредприятие "Северсталь" отменило рейсы с 28 марта по 15 апреля
В Вологде открыт городской call-центр по вопросам, связанным с коронавирусом
Вологжанина лишили свободы за хроническую езду за рулем в нетрезвом состоянии
Сегодня в 18:00 онлайн-трансляция спектакля Вологодского драма
В Череповце и на Вологодчине закрыли все развлекательные учреждения
В Вологде капитально ремонтируют школу №11
Председатель вологодского ЗСО просит всех оставаться дома
Появилась информация о запрете выезда из Череповца