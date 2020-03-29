2020-03-29T18:47:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Вологодского района рассказал мерах противодействия вирусу

Сергей Жестянников сообщил о ситуации под Вологдой
Евдокия САХАРОВА
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С личной страницы главы Вологодского районаС личной страницы главы Вологодского района
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Глава Вологодского района Сергей Жестянников привел список проводимых противовирусных мероприятий.

Работают мобильные группы, которые обходят 42 самоизолированных вологжан. На сбежавших оформляются протоколы.

Сотрудники администрации района вместе с РОВД будут объезжать территорию и следить, чтобы людей на улице не было!

Волонтеры могут принести пожилым или людям из группы риска продукты питания: заявку необходимо оставить через ЕДДС района по телефонам 23-12-40 или 8 (921) 831-22-31. При обострении хронических болячек, пожилым советуют вызвать врача на дом.

Идет мониторинг наличия товара в продуктовых, соблюдения санэпидрежима. Аптеки и продуктовые работают в штатном режиме. Магазинам промтоваров рекомендовано закрыться, если они не реализуют населению товары первой необходимости.

На территории района планируется наладить производство защитных масок уже со следующей недели. Глава пообещал обеспечить ими торговые предприятия, работников УК, оперативные бригады, волонтёров.

Все придорожные гостиницы должны быть закрыты на территории Вологодского района.

Будет организована дополнительная дезинфекция подъездов.

Глава Вологодского района рассказал о противодействии вирусу.Сергей Жестянников обратился к жителям Вологодского района и попросил ответственно отнестись к ситуации. Он пообещал наладить поставку масок, уже работает доставка продуктов, горячая линия. С понедельника подключится группа информирования о коронавирусе

ИСТОЧНИК KP.RU

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