2020-03-29T18:40:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологодском районе задержали постоянного нарушителя самоизоляции

Вологжанина задержали на нарушении самоизоляции уже не в первый раз
Евдокия САХАРОВА
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Глава Вологодского района сообщил о ситуации на местах.

Под Вологдой находятся 42 человека на самоизоляции - они прибыли из-за границы. Их проверяют мобильные группы по контролю за соблюдением режима - они выявили уже двоих нарушителей. Один из них вышел из дома не единожды - составлены протоколы, будут приниматься самые жесткие меры.

"Все, кто на самоизоляции - обязаны не выходить из дома!", - заявил глава Сергей Жестянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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