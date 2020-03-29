В Вологодском районе задержали постоянного нарушителя самоизоляции
Вологжанина задержали на нарушении самоизоляции уже не в первый раз
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Глава Вологодского района сообщил о ситуации на местах.
Под Вологдой находятся 42 человека на самоизоляции - они прибыли из-за границы. Их проверяют мобильные группы по контролю за соблюдением режима - они выявили уже двоих нарушителей. Один из них вышел из дома не единожды - составлены протоколы, будут приниматься самые жесткие меры.
"Все, кто на самоизоляции - обязаны не выходить из дома!", - заявил глава Сергей Жестянников.
ИСТОЧНИК KP.RU