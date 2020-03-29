2020-03-29T17:22:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Череповчан пугают плакатами и громкоговорителями

В городе развернулась активная пропаганда профилактических мер противостояния коронавирусу
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра ЧереповцаФото со страницы мэра Череповца
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В городе металлургов пропагандируют оставаться дома. В городе по состоянию на 9 утра 29 марта первичные тесты показали 11 положительных результатов на коронавирус.

В Череповце заработал единый круглосуточный колл-центр по номеру телефона 083. Туда можно задать любой вопрос по любой интересующей вас сфере: ЖКХ, здравоохранение, образование, культура, спорт, правопорядок и другое.

В городе развесили 50 плакатов с призывом к самоизоляции! Через громкоговорители граждан предупреждают о необходимости сидеть дома и максимально ограничить контакты, чтобы сохранить жизни своей семьи и друзей. Подобные обращения будут транслироваться через городскую систему оповещения в 12:00, 15:00 и 18:00 и экипажами ГИБДД.

В Череповце ГИБДД оповещает о коронавирусе.Видео со страницы мэра Череповца

ИСТОЧНИК KP.RU

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