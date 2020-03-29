В Череповце отменили льготный проезд из-за коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T16:49:43+03:00

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С начала недели, 30 марта в Череповце на время пандемии упразднили льготный проезд. Это сделано для того, чтобы как можно меньше людей находились вместе и не распространяли коронавирус. По словам мэра Череповца, меры носят временный характер.

"Все, кто купил проездной на апрель - не переживайте. Как только ограничительные мероприятия будут сняты, вы сможете обменять его на нужный вам месяц", - заявил Вадим Германов.

Кроме того, с понедельника меняется расписание. Будут отменены маршруты: автобусные №№ 13, 17, 32 и трамвайный № 8. Время ожидания общественного транспорта увеличено до 30 минут в дневные часы. Со старыми интервалами машины будут приходить лишь в утренний и вечерний часы пик.

Автобус №27 будет работать только в час пик. В остальное время он ходить не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU