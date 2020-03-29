29 Март 2020 2020-03-29T16:50:54+03:00

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Мэр Череповца записал обращение к горожанам. В 9 утра 29 марта выявлено еще 2 череповчан с положительным тестом на коронавирус. Всего в Череповце 11 заболевших - их тесты еще должны перепроверить в Москве. 546 человек вернувшихся из-за границы сидят в самоизоляции.

Организован круглосуточный оперативный штаб, чтобы держать ситуацию под контролем. Льготные апрельские проездные поменяют, когда закончится карантин. Общественный транспорт ограничили, чтобы не допустить распространение заразы.

В городе металлургов открыт многоканальный центр - череповчане могут получить любую информацию по телефону 083.

Вадим Германов лично попросил череповчан находиться дома и избегать контактов, т.к сам видел, что в городе много гуляющих даже с детьми. "Находиться дома - единственная мера, которая может спасти Череповец и его жителей", - заявил мэр.

Мэр Череповца лично рассказал о ситуации в городе с 11 зараженными.Вадим Германов обратился к горожанам

ИСТОЧНИК KP.RU