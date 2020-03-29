Мужчина провалился под лед и погиб в Кадуе

29 Март 2020 2020-03-29T14:54:59+03:00

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В Кадуе утонул мужчина. Об этом сообщает спасательная служба Череповца. Именно им пришлось доставать тело погибшего со дна водоема.

Мужчина вышел на лед и провалился. Вызов поступил 28 марта.

На место выехали спасатели. Они отыскали тело и доставили его на берег полиции. В этом сезоне лед достаточно коварный, так что 15 марта в Вологде потонул 7-летний мальчик и его не могут найти. 23 марта на реке Шексне утонули два рыбака на мотособаке. 24 марта под лед Ягорбы в Череповце провалился и погиб 10-летний школьник. Кроме того, погиб рыбак в водах Кубенского озера.

ИСТОЧНИК KP.RU