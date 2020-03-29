Журналисты разобрались, как работают торговые центры в Вологде

29 Март 2020 2020-03-29T14:46:41+03:00

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Итак, в Вологодской области 11 человек госпитализированы с выявленным коронавирусом. Единственный способ противостоять инфекции - это самоизоляция. Жителей призывают не выходить из домов без крайней необходимости. Поэтому введено множество ограничений. Сумели ли власти ужесточить ограничительные меры? Портал Город Во разбирался, работают ли торговые центры в Вологде. Коллеги брали информацию с официальных сайтов торговых центров или страничек в социальных сетях.

Итак, как обстоят дела?

ТРЦ Шоколад

В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена работа почти всех отделов. С 28 марта по 5 апреля работают лишь продуктовый «Магнит» и аптека.

ТРЦ Рио

Согласно постановлению правительства Вологодской области торговый центр временно закрыт с 28 марта.

В этот период продолжат работать следующие магазины:

— Гипермаркет Ашан — с 8:30 до 22:00 — IJEVAN (армянский фирменный магазин) — с 10:00 до 21:00 — Кораблик (товары и одежда для детей) — с 10:00 до 21:00 — Аптека «Будь здоров» — с 10:00 до 21:00 — Ресторан KFC — работа на выдач

— Эльдорадо - работа на выдачу интернет-заказов

ТРЦ «Мармелад»

С 27 марта в ТРЦ «Мармелад» работают только:

— Гипермаркет «Макси» — с 07:00 до 01:00, с 1 апреля — с 07:00 до 00:00; — Аптека «Ригла» — в обычном режиме с 10:00 до 21:00 — Магазин «Детский мир» — в обычном режиме с 10:00 до 21:00 (добраться можно на лифте).

ТЦ КИТ

С 28.03.2020 года по 05.04.2020 года включительно работают отделы:

— «Пятерочка» с 08:00 до 23:00 — «Бристоль» с 8:00 до 23:00 — «Аптека» с 10:00 до 20:00 на 1 этаже.

Доступ на остальные этажи торгового центра закрыт для всех посетителей.

ТЦ Апельсин

— Гипермаркет Магнит — с 8:00 до 23:00 — Аптека Антей — с 9:00 до 20:00 — Детский Мир — с 10:00 до 20:00 — Фикс Прайс — с 10:00 до 20:00

ТЦ Аксон

Первоначально, с 27 марта, Аксон сообщил, что закрывает во многих городах розничные магазины. В том числе в Вологде и Череповце. Действительно, в субботу, 28 марта в Вологде магазин не работал.

Однако, уже в воскресенье Аксон объявил о возобновлении работы своих торговых центров, закрытых накануне.

«С 29 марта 2020 года торговые центры «Аксон» возобновляют свою работу в стандартном режиме, в соответствии с Распоряжением Правительства России от 27 марта 2020 года №762-р, т.к. реализуемая продукция попадает в перечень товаров первой необходимости. Возможны ограничения со стороны работы некоторых арендаторов», — сообщается в официальной группе в Вконтакте Аксона.

В то же время некоторые арендаторы этого торгового центра, , не смотря на разрешение открыть магазины, предпочли закрыть свои отделы.

ИСТОЧНИК KP.RU