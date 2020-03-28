В подъездах Вологды уничтожают вирусы
Управляющие компании областной столицы приступили к дезинфекции подъездов домов
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В Вологде началась санитарная обработка подъездов. Управляющие компании дезинфицируют перила, подоконники, почтовые ящики и домофоны, сообщает 35media. Уборку собираются делать раз в неделю - или чаще, по заявкам жильцов.
Специалисты будут выходить на службу даже в нерабочую неделю. В управляющих компаниях обещают открыть новые вакансии, если санобработчиков не хватит
ИСТОЧНИК KP.RU