В подъездах Вологды уничтожают вирусы

28 Март 2020 2020-03-28T23:06:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде началась санитарная обработка подъездов. Управляющие компании дезинфицируют перила, подоконники, почтовые ящики и домофоны, сообщает 35media. Уборку собираются делать раз в неделю - или чаще, по заявкам жильцов.

Специалисты будут выходить на службу даже в нерабочую неделю. В управляющих компаниях обещают открыть новые вакансии, если санобработчиков не хватит

ИСТОЧНИК KP.RU