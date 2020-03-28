Во дворе Череповца под боком у бабушки сбили ребенка

28 Март 2020 2020-03-28T21:42:00+03:00

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В Череповце произошла трагедия: накануне у дома №28 по улице Металлургов машина сбила 4-летнего малыша. Ребенок гулял с бабушкой во дворе. Иномарка Сузуки CX4 сдавала назад и подмяла под себя маленького череповчанина. Он серьезно пострадал.

Ребенку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому затылочной части головы. Мальчика не госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU