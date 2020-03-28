В Вологде на улицах оповещают о коронавирусе

28 Март 2020 2020-03-28T20:43:50+03:00

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В Вологде по инициативе мэра города с помощью комплексной системы оповещения гражданам рассказывают о коронавирусе. 12 источников передают информацию о необходимости соблюдать режим самоизоляции, исключить все контакты, мыть руки и другие меры профилактики, сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Население оповещают ежедневно из громкоговорителей с определённой периодичностью с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00 в выходные и до 20.00 в рабочие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU