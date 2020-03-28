Медики ждут отклика вологжан, ехавших в поезде с больной Covid-19

28 Март 2020 2020-03-28T20:31:35+03:00

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Среди вологжан разыскивают попутчиков больной коронавирусной инфекцией девушки. Она ехала 23 марта в поезде 042В «Москва-Воркута». Через три дня уже лежала в инфекционном отделении Котласской ЦГБ с положительным тестом на вирус, сообщает news29.

Студентка ехала из Петербурга на малую родину - в поселок Вычегодский - ее вуз закрылся на карантин. Еще в поезде у нее были симптомы болезни.

Если Вы находились в том поезде, сообщите об этом на горячую линию Роспотребнадзора: 8 800 200-81-72.

ИСТОЧНИК KP.RU