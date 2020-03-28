В Череповце не ввели режим ЧС
Власти решили, что чрезвычайной ситуацией 9 случаев коронавируса не являются
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В городе металлургов решили не вводить режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.
Напомним, 27 марта выявили двух заболевших. 28 уже 9 череповчан с коронавирусом. На данный момент ожидается подтверждение диагноза из московской лаборатории. Мэр Череповца попросил горожан оставаться дома, ситуация очень серьезная.
В регионе организована горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU