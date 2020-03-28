Дудь приехал в Вологду несмотря на карантин
Вологжане заметили Юрия Дудя неспешно прогуливающегося по центру Вологды. Дмитрий Тихомиров рассказал NewsVo о встрече со звездой и необычной договоренности. Мужчина не поверил своим глазам, когда увидел столичного видеоблогера у Кремлевской площади в Вологде. Ему удалось сделать совместное с Дудем фото, но журналист попросил отложить публикацию на два дня. И вот сегодня крутое сэлфи появилось в инстаграме вологжанина.
26 марта Юрий Дудь посетил Вологду, по его словам, приехал в гости к друзьям. Фото сделано около Вологодского государственного университета
ИСТОЧНИК KP.RU