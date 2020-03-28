В Череповце выявили еще 7 человек с коронавирусом

28 Март 2020 2020-03-28T12:47:44+03:00

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"Количество череповчан с подозрением на коронавирус увеличилось до 9," - об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей странице "ВКонтакте". Напомним, 27 марта власти сообщили о двух госпитализированных.

Сегодня цифра увеличилась сразу на 7.

При этом мэр города пишет: "Ждем окончательного подтверждения диагнозов из московской лаборатории".

Называет он и другие цифры: в Череповце 545 человек находятся на домашнем карантине. Полиция и врачи контролируют соблюдение самоизоляции. В городе работают 18 мобильных групп.

За прошедшие сутки они посетили 231 человека, из которых 15 находились вне дома. Материалы о правонарушении уже составлены.

Интересно, что другие муниципальные образования, региональные власти, такие цифры по каким-то соображениям не публикуют.

В Череповце работают только продовольственные магазины, аптеки и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. Вадим Германов обращается к горожанам: : "Еще раз прошу вас без крайней необходимости не выходить на улицу. Лучшее, что вы можете сделать сейчас - остаться дома. Только самоизоляция защитит вас, ваших детей, родителей, родных и близких..."

Напомним, в городе металлургов оборудовано отделение для коронавирусных больных на 300 коек. 9 из них уже заняты.

ИСТОЧНИК KP.RU