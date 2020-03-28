В Вологде для коронавирусных больных перепрофилируют хирургическое отделение горбольницы

28 Март 2020 2020-03-28T12:26:28+03:00

О том, как будут доставляться в эти два центр больные из районов, пока не сообщается.

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В медицинских учреждениях Вологодской области развернут два монопрофильных стационара. В них можно будет разместить 600 человек.

Стационары будут использоваться исключительно для зараженных коронавирусной инфекцией. Для этого переоборудуют отдельные корпуса в Вологодской горбольнице №1 и Череповецкой горбольнице.

В Вологде под эти цели попало здание хирургического корпуса.

К 180 койкам из 300 подведут кислород, 60 коек будут являться реанимационными. Пациенты хирургического отделения переведены в другие подразделения или выписаны домой, часть плановых операций перенесена.

На первом этаже здания на месте аптеки будет оборудована стерильная зона. Это делается для того, чтобы не разносить инфекцию дальше.

Сейчас на третьем этаже строители ведут работы по протяжке кислородопровода. Одновременно проводится герметизация всех вентиляционных отверстий - необходимо, чтобы вирус не циркулировал в окружающую среду.

Как заверил главный врач больницы Павел Шепринский. до 30 марта все работы будут закончены.

В больнице формируются бригады для работы в отделении - инфекционисты, терапевты, педиатры, анестезиологи.

Пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции будут принимать и в Череповецкой городской больнице.

На необходимое оборудование и медикаменты пока выделено 50 миллионов рублей. Одна из ведущих мировых IT-компаний «Playrix» выделила 25 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ и передвижных рентгеновских комплексов, которые будут поставлены в монопрофильный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Промышленные предприятия «Северсталь» и «ФосАгро» также готовы помогать оснащать медучреждения, заверил губернатор Области Олег Кувшинников.

Обсервационными пунктами определены санаторий «Адонис» в Череповце, госпиталь для ветеранов войн в Вологде, а также санаторий «Леденгск» в Бабушкинском районе. Там будут размещаться лица, близко контактировавшими с зараженными. Сейчас эти учреждения работают в обычном режиме.

В разделе "Актуальная информация" на сайте правительства информация есть только на утро пятницы: " На публикации 10.00 27.03.2020 г. в области: Обследовано вологжан – 1603 С подозрением на коронавирус – 2 Выявлено заболевших – 0.

С подозрением на опасное заболевание госпитализирована семейная пара череповчан. Для подтверждения или опровержения диагноза пробы отправлены в московский референс-центр.

ИСТОЧНИК KP.RU