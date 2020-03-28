2020-03-28T10:43:13+03:00
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Авиапредприятие "Северсталь" отменило рейсы с 28 марта по 15 апреля

Исключение составят аварийно-спасательные и чрезвычаные полеты
Иван Чухнин
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Фото: официальный сайт авиапредприятия.Фото: официальный сайт авиапредприятия.
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Авиапредприятие "Северсталь" отменило все рейсы. Как сообщил гендиректор стального дивизиона Евгений Виноградов, полеты прекращены с 28 марта по 15 апреля. Исключением станут единичные вылеты, которые выполнят самлеты предприятия в эти выходные.

На выходных Череповец примет борт из московского аэропорта Домодедово. Кроме того, воздушные судна должны сделать рейсы в Калининград и Минеральные Воды, забрать оттуда группы череповецких туристов.

Как отмечает гендиректор, желающих воспользоваться воздушным транспортом значительно поубавилось. Пассажиропоток на популярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург, например, сократился сразу на три четверти. На минувшей неделе часть полетов по этой причине была отменена.

Однако, во время карантина череповецкий аэропорт будет обеспечивать медицинские, аварийно-спасательные и чрезвычайные рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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