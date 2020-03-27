Вологжанина лишили свободы за хроническую езду за рулем в нетрезвом состоянии

27 Март 2020 2020-03-27T18:01:10+03:00

Страшно представить, что может натворить на дороге пьяный водитель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он привлекался 8 раз за управление в пьяном виде

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В Вологодской области житель Междуреченского района пьющий водитель лишился свободы.

48-летний мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Его задержали в середине июня прошлого года в деревне Каплинская. Он управлял автомобилем ВАЗ-21099. Инспектор ДПС заподозрил, что водитель пьян, мужчине было предложено пройти медосвидетельствование, но он отказался. До этого его задерживали пьяным в апреле 2019 года.

В ходе разбирательства было установлено, что водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности 8 раз за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Поэтому Тарногский районный суд решил лишить его свободы на срок 2 года 3 месяца и 20 дней с отбыванием в колонии-поселения с лишением прав управления транспортными средствами на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU