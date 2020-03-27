Сегодня в 18:00 онлайн-трансляция спектакля Вологодского драма
Вологжанам сегодня в 18:00 покажут спектакль Вологодского драматического театра в рамках программы «Онлайн-культура Вологодской области». Дистанционная форма трансляции выбрана в связи с пандемией коронавируса. На данный момент в области закрыты все развлекательные учреждения.
Спектаклем можно насладиться только сегодня, 27 марта на сайтах Правительства Вологодской области, Департамента культуры и туризма области, cultinfo.ru.
Моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» играется на камерной сцене и с ним вологжане неоднократно выступали на российских и международных фестивалях. История ленинградского паренька, который взрослел в 80-90-е. В его судьбу которого внезапно вмешивается великий русский поэт... Спектакль и смешной, и трогательный - пользуется успехом у вологжан. Посмотреть его можно будет только во время прямой трансляции.
ИСТОЧНИК KP.RU