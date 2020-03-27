В Череповце и на Вологодчине закрыли все развлекательные учреждения

27 Март 2020 2020-03-27T16:56:04+03:00

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Губернатор Вологодской области заявил о закрытии Череповца и всей Вологодской области на карантин: была выявлена супружеская пара из города металлургов, получившая положительные результаты на коронавирус. Для подтверждения диагноза взятые пробы направлены в Москву в референс-центр.

На территории региона вводится карантин и дополнительные ограничительные мероприятия: закрываются все объекты с массовым пребыванием людей, такие как торговые центры, кафе и рестораны, объекты культуры, развлекательные учреждения, спортивные центры. Ограничено передвижение горожан в парках и скверах, местах общего пользования.

Олег Кувшинников лично попросил вологжан соблюдать режим самоизоляции. Аптеки, продовольственные магазины и предприятия жизнеобеспечения продолжат свою работу

ИСТОЧНИК KP.RU