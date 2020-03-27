В Вологде капитально ремонтируют школу №11

27 Март 2020 2020-03-27T16:54:33+03:00

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Капитальный ремонт школы №11 Вологды начался раньше срока. Планировалось, что работы начнутся в апреле. Но школьники ушли на вынужденные каникулы, чем строители охотно и воспользовались.

Напомним, здание на улице Чернышевского появилось еще в 1953 году, оно ни разу не ремонтировалось. Как сообщает адмиистрация Вологды, сейчас на объекте работают более 50 человек. Снаружи отбивают штукатурку, одновременно доделывают мастерские и меняют канализацию. Из школы выносят старую мебель, меняют окна, разбирают пол. Специалисты заменят во всем здании сантехнику и электрику. А летом заасфальтируют площадку перед школой.

Те, кто учились в школе, будут привыкать к перепланировке: например, библиотека с 4 этажа переедет в мастерские.

В обновленную школу дети должны пойти уже 1 сентября. Поэтому число рабочих увеличат до 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU