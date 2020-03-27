Председатель вологодского ЗСО просит всех оставаться дома

27 Март 2020 2020-03-27T16:32:28+03:00

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Председатель законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко выступил с официальным обращением к вологжанам. Он попросил серьезно отнестись к карантину в регионе и оставаться всю неделю дома. Это очень важно, ведь если заразятся много людей - всех будет не спасти. Поберегите своих друзей и знакомых, родственников, родителей, детей. От вас зависит здоровье вашей семьи. Сидите дома.

"Уважаемые вологжане, дорогие друзья.

Сегодня в Вологодской области введен карантин. В Череповце с ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ диагнозом «коронавирус» госпитализированы два человека. По поручению губернатора в Вологодской области закрываются все объекты с массовым пребыванием людей. В том числе торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны. Исключение – аптеки, продовольственные магазины, предприятия жизнеобеспечения. Это вынужденная мера. Наша с вами главная задача – не допустить массового заражения людей. Поэтому я призываю вас в ближайшие выходные и всю следующую неделю оставаться дома. По возможности исключить все личные контакты", - заявил Андрей Луценко.

Он также напомнил, что действует волонтерский центр, где любой житель области может получить помощь в связи с пандемией: 8 (8172)75-31-12. В течение двух дней туда уже обратилось два десятка вологжан.

ИСТОЧНИК KP.RU