Появилась информация о запрете выезда из Череповца

27 Март 2020 2020-03-27T16:34:07+03:00

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Информация о том, что Череповец из-за коронавируса закрывают, а машины заворачивают наряды ДПС, появилась в соцсетях. Правдивость ее проверили наши коллеги - журналисты портала Gorodche.ru.

По их словам, отделение МВД по Череповцу распространило следующую информацию для жителей города: "Никаких ограничений в передвижении из города Череповца и по территории Череповецкого района на сегодняшний день не водилось. Сотрудники ДПС несут службу в штатном режиме".

По словам руководителя пресс-службы УМВД по Вологодской области Евгения Ворочалкова, ограничений не вводили.

Напомним, сегодня власти сообщили о двух инфицированных коронавирусом в Череповце. Это работник "Северстали" и его жена.

ИСТОЧНИК KP.RU