Появилась информация о запрете выезда из Череповца
Информация о том, что Череповец из-за коронавируса закрывают, а машины заворачивают наряды ДПС, появилась в соцсетях. Правдивость ее проверили наши коллеги - журналисты портала Gorodche.ru.
По их словам, отделение МВД по Череповцу распространило следующую информацию для жителей города: "Никаких ограничений в передвижении из города Череповца и по территории Череповецкого района на сегодняшний день не водилось. Сотрудники ДПС несут службу в штатном режиме".
По словам руководителя пресс-службы УМВД по Вологодской области Евгения Ворочалкова, ограничений не вводили.
Напомним, сегодня власти сообщили о двух инфицированных коронавирусом в Череповце. Это работник "Северстали" и его жена.
ИСТОЧНИК KP.RU