Череповец пока не закрывают

27 Март 2020 2020-03-27T15:42:25+03:00

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Череповчане запаниковали после информации о семейной паре, получившей положительные результаты на коронавирус. В соцсетях распространился фейк, что Череповец закроют на въезд и выезд. Мэр города Вадим Германов опроверг слухи.

«Выезд из Череповца и въезд в город абсолютно свободны и открыты. По данным ГИБДД, никаких ограничений в передвижении из города Череповца и по территории Череповецкого района на сегодняшний день не вводилось. Сотрудники ДПС несут службу в штатном режиме. Не верьте слухам. Автомобильные дороги были и остаются открытыми», — сообщил глава.

Зараженные помещены в инфекционное отделение второй областной. Места их последнего нахождения дезинфицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU