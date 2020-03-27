2020-03-27T15:42:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Череповец пока не закрывают

Мэр города опроверг слухи, возникшие после поступления первых зараженных
Евдокия САХАРОВА
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Череповчане запаниковали после информации о семейной паре, получившей положительные результаты на коронавирус. В соцсетях распространился фейк, что Череповец закроют на въезд и выезд. Мэр города Вадим Германов опроверг слухи.

«Выезд из Череповца и въезд в город абсолютно свободны и открыты. По данным ГИБДД, никаких ограничений в передвижении из города Череповца и по территории Череповецкого района на сегодняшний день не вводилось. Сотрудники ДПС несут службу в штатном режиме. Не верьте слухам. Автомобильные дороги были и остаются открытыми», — сообщил глава.

Зараженные помещены в инфекционное отделение второй областной. Места их последнего нахождения дезинфицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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